الاتحاد الإسباني يعاقب الرئيس القطري لمالاغا بعد إهانته برشلونة

المصدر: إرم نيوز

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس عن فرض غرامة مالية على رئيس مالاغا، القطري عبدالله آل ثاني على خلفية تصريحاته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر: التي هاجم فيها نادي برشلونة وإقليم كتالونيا.

وفرضت لجنة مكافحة العنف والعنصرية في اجتماعها بمقر الاتحاد الإسباني غرامة مالية قدرها 3500 يورو على رئيس مالاغا تفاعلًا مع الشكوى التي تقدم بها نادي برشلونة ضد الرئيس القطري.

ووصف عبد الله آل ثاني كتالونيا بـ “الحثالة” في إحدى تغريداته على حسابه في موقع “تويتر” ردًا منه على الأخبار التي انتشرت في الصحافة الكتالونية بإمكانية تساهل مالاغا بقيادة مدربه ميتشيل أمام ريال مدريد في مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

وجاءت تخوفات الصحافة الكتالونية من تساهل مالاغا مع ريال مدريد، بسبب وجود بند في عقد إيسكو لاعب ريال مدريد والمنتقل إليه من مالاغا صيف 2013 يجبر ريال مدريد على دفع مبلغ مليون يورو حال تتويج الفريق الملكي بلقب الدوري الإسباني.