التسريبات المالية تطال كريستيانو رونالدو.. تعرف عليها

المصدر: إرم نيوز

انتشرت قبل أيام بعض الأسرار التي تخص لاعبي كرة قدم على مستوى العالم ومن بينهم الفرنسي بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، وهو الأمر الذي دفع الفيفا بطلب بيانات صفقة بوغبا من فريقه.

وتم اليوم الخميس كشف أسرار البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.

وكشف كتاب “الأعمال القذرة في كرة القدم” من إنتاج صحفيي صحيفة “ديل شبيغل” الألمانية عن المبلغ الذي حصل عليه رونالدو من شركة الاتصالات السعودية في العام 2013.

ويتضمن العقد 4 ساعات ونصف الساعة مع اللاعب، بالإضافة إلى 5 قمصان موقعة منه، وبعض الصور التذكارية، وكتابة عبارات على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما استخدمت الشركة السعودية صور اللاعب في الدعاية للمشاريع الخاصة بها، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليحصل “الدون” على مبلغ 920.000 ألف جنيه أسترليني!

كما قامت شركة “غيستيتفيت” والمملوكة لوكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديز، بحساب ثروة رونالدو الكلية حيث بلغت 190 مليون جنيه إسترليني في العام 2015، متضمنة أعماله في بنما، سويسرا، هونغ كونغ وجزر العذراء البريطانية، وهي الأماكن التي تساعد اللاعب على خفض نسبة الضرائب المدفوعة.