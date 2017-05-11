رسميًا.. مارسيلينو مدربًا جديدًا لفالنسيا

المصدر: مدريد - إرم نيوز

أعلن فالنسيا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم في بيان اليوم الخميس تعيين مارسيلينو، المدرب السابق لفياريال، مدربًا جديدًا له اعتبارًا من الموسم المقبل بعدما أخفق الفريق في تحقيق أي تقدم في موسمين مخيبين للآمال.

وانتشل مارسيلينو فياريال من دوري الدرجة الثانية وقاده لإنهاء 3 مواسم متتالية ضمن أول 6 مراكز بدوري الأضواء والوصول للدور قبل النهائي بالدوري الأوروبي في الموسم الماضي. لكنه أُقيل في بداية الموسم بسبب خلافات مع مجلس الإدارة.

ومنذ ذلك الحين صار مارسيلينو بلا عمل إذ تمنع قواعد رابطة الدوري أي مدرب من تدريب فريقين منافسين بدوري الأضواء في نفس الموسم.

وسيتولى المسؤولية خلفًا للمدرب المؤقت فورو الذي قاد بطل الدوري 6 مرات للمركز 13 في جدول الترتيب منذ استقالة تشيزاري برانديلي من منصبه في ديسمبر الماضي وسيظل في منصبه في المباراتين الأخيرتين من الموسم.