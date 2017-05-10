نيمار: ميسي ليس أفضل لاعب في العالم لأنه من كوكب آخر

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

طالب البرازيلي نيمار دا سيلفا، صانع ألعاب فريق برشلونة، إدارة ناديه بالانتهاء من تجديد عقد زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي، في أقرب وقت ممكن، مشيراً إلى أن الأخير لاعب من كوكب آخر.

وأشار نيمار، في حوار أجراه مع صحيفة “سبورت” الكتالونية، إلى أنه محظوظ باللعب مع ميسي خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً: “هو ليس الأفضل في العالم، لأنه لاعب من كوكب آخر”.

وتابع: “لعبت إلى جواره على مدار أربع السنوات الأخيرة، وأؤكد أنني أتعلم منه أشياء جديدة في كل يوم، كيف أركل الكرة، كيف أكون يقظا أثناء المباريات”.

وتطرق اللاعب البرازيلي للحديث عن مستوى ميسي خلال مباراة الكلاسيكو الأخيرة أمام ريال مدريد، التي حسمها فريقه لصالحه بنتيجة (3-2).

وأوضح: “ميسي كان مذهلاً في تلك المباراة، أعتقد أن اللقطة الشهيرة لاحتفاله بالهدف الثالث أمام الريال، هي واحدة من أفضل اللحظات في تاريخ برشلونة”.

يذكر أن ميسي احتفل بقميصه الخاص بعد هدفه القاتل في شباك نافاس، حارس الريال، أمام مدرجات الفريق الملكي، في لقطة انتشرت على نطاق واسع في مختلف أنحاء العالم، بعد لحظات من نهاية المباراة.

وينتهي عقد ميسي بنهاية الموسم المقبل، وبات قريباً من التوقيع على عقود جديدة وفقاً لما أكده عدد من الصحف الكتالونية، خلال الأيام القليلة الماضية.