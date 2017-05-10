حمى التعاقدات مع الصفقات الجديدة تبدأ مبكرًا في ريال مدريد

المصدر: مدريد - إرم نيوز

لم ينته الموسم الكروي بعد، إلا إن حمى التعاقدات بدأت مبكرا في نادي ريال مدريد الإسباني.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن ريال مدريد أنهى صفقة انضمام اللاعب الفرنسي ثيو هيرنانديز في الصيف المقبل، كما ضمن التعاقد مع اللاعب البرازيلي فينسيوس جونيور.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين المذكورين ليسا هما الوحيدين، اللذين يستعد ريال مدريد لضمهما لصفوفه في موسم الانتقالات الصيفية.

وعلى جانب آخر، يستعد النادي الملكي لاستعادة لاعبه خيسوس بييخو، الذي لم يحالفه الحظ في ارتداء قميص الفريق في المباريات الرسمية وتمت إعارته لعامين لناديي سرقسطة الإسباني وآنتراخت فرانكفورت الألماني.

ومن المقرر أن يحل بييخو في مركز قلب الدفاع بديلا للبرتغالي بيبي المصاب، بيد أن معاناته من بعض الإصابات العضلية قد تعرقل خطط النادي الإسباني في هذا الشأن.

ولكن ببيخو يبدو في طريقه للتماثل للشفاء في الوقت المحدد سلفا في برنامج التعافي، للمشاركة مع المنتخب الأسباني في بطولة أوروبا تحت 21 عاما، المقرر إقامتها في بولندا في الفترة ما بين يومي الـ16 والـ30 من حزيران/يونيو المقبل.

هذا بالإضافة إلى انتهاء إعارة ماركوس يورينتي لنادي ألافيس، إذ من المنتظر أن يعود لاعب وسط الميدان للعب تحت إمرة المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، الذي قام بتدريبه في قطاع الناشئين.

ويهدف ريال مدريد في موسم الانتقالات المقبل إلى حسم ملف حراسة المرمى المعلق من الموسم الماضي بإتمام التعاقد مع الحارس الإسباني دي خيا، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالإضافة إلى إنهاء صفقة النجم الفرنسي الصاعد كيليان مبابي، نجم هجوم موناكو وأحد أفضل اللاعبين في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا.