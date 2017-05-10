ريهانا تحطم قلب كريم بنزيما

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أثارت وسائل الإعلام الإسبانية قصة قديمة بشأن علاقة كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، ونجمة البوب الشهير ريهانا وصداقتهما الوطيدة التي بدأت قبل سنوات.

وانتشرت إشاعات قبل عامين حول ارتباط الدولي الفرنسي المستبعد من المنتخب بالمطربة الشهيرة، لكن صحيفة “دون بالون روزا” الإسبانية، ذكرت، اليوم الأربعاء، أنه رغم ارتباط ريهانا بكريم وتعلقها به وعشقها للتواجد معها، إلا أنها ما زالت تحب صديقها السابق كريس براون.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصدر مقرب من ريهانا، قال: “ريهانا تحب كريم وتقضي معه الكثير من الوقت المرح، لكنها لا تريد أن تكسر قلبه لأنها تعترف بأنها ما زالت تحب كريس براون ومن الصعب أن ترتبط بكريم في مثل هذه الظروف”.

وكان خبر انفصال كريس براون وريهانا صادما لعدد كبير من محبي وعشاق النجمين، بينما كان محط تركيز واهتمام الكثير من وسائل الإعلام الفنية الشهيرة.

ولا يخوض بنزيما أفضل مواسمه حاليا مع ريال مدريد إذ تراجع ودفع مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، بكريستيانو رونالدو في مركز المهاجم الصريح في أكثر من مباراة.