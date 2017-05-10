ريال بيتيس يقيل مدربه بعد ضمان البقاء في الليغا

المصدر: إشبيلية – إرم نيوز

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني إقالة المدير الفني للفريق، فيكتور سانشيز دل إمو، قبل مرحلتين من نهاية بطولة الدوري الإسباني، رغم ضمان الفريق البقاء في المسابقة خلال الموسم المقبل.

وقالت إدارة ريال بيتيس في بيان لها: “مجلس إدارة ريال بيتيس قررت إقالة فيكتور سانشيز دل امو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ريال بيتيس يعرب عن امتنانه للخدمات التي قدمها المدرب وجهازه المعاون للنادي ويتمنى لهم الأفضل في مستقبلهم المهني”.

وأضافت: “مجلس الإدارة قرر أن يقود أليكسيس تروخيو، المستشار الفني للنادي، وأحد أفراد الطاقم الفني سابقا، الفريق خلال المباراتين الأخيرتين”.

وكان أليكسيس تروخيو، لاعبا وقائدا لريال بيتيس في الفترة ما بين عامي 1993 و2000، كما عمل مع النادي في منصب المدرب المساعد من العام 2004 وحتى عام 2006.

وجاء القرار المفاجئ لإدارة ريال بيتيس قبل مرحلتين من نهاية الدوري الإسباني، بعدما ضمن بيتيس البقاء في المسابقة خلال الموسم المقبل.

بيد أن الصورة السيئة التي ظهر بها الفريق في المراحل الأخيرة، بالإضافة إلى حالة النفور بين الجماهير والجهاز الفني، عجلت بقرار إقالة المدرب.

وأنهى سانشيز، الذي كان يمتد تعاقده حتى حزيران/يونيو 2018، فترة ولايته مبكرا مع ريال بيتيس، حيث لم يمكث معه سوى ستة أشهر فقط.

وقاد سانشيز نادي ريال بيتيس في 25 مباراة بالدوري الإسباني، حقق خلالها الفوز في سبع مباريات وتعادل خمس مرات وتلقى 13 هزيمة.