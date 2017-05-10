صحافة كتالونيا تعاند رونالدو وترشح داني ألفيس للكرة الذهبية

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

قدم البرازيلي داني ألفيس، لاعب يوفنتوس، عرضا رائعا توّجه بهدف جميل ليقود فريقه الإيطالي لنهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في ثلاثة أعوام بعد الفوز على ضيفه موناكو بهدفين مقابل هدف في إياب قبل نهائي البطولة.

وقدم ألفيس تمريرة عرضية إلى ماريو مانزوكيتش ليسجل الهدف الأول، وأضاف الهدف الثاني بنفسه ليحسم المواجهة فعليا.

وفور نهاية المباراة بدأت الصحافة الكتالونية في الترويج لترشيح الدولي البرازيلي ولاعب برشلونة السابق لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب حتى لا يقتنصها كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، ويعادل رقم ليونيل ميسي.

وذكرت صحيفة “فرانس فوتبول”، التي تقدم جائزة الكرة الذهبية بعيدا عن جائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب أيضا والتي جمع بينهما رونالدو العام الماضي، أن الهداف البرتغالي المرشح الوحيد لنيل الجائزة للعام الثاني على التوالي.

World class from Dani Alves! pic.twitter.com/XT7y6DraEV — True Soccer Life (@TrueSccrLife) May 10, 2017

ولهذا لم تجد صحافة كتالونيا سوى داني ألفيس لدعمه لمنافسة رونالدو باعتباره ضمن الفريق المتأهل إلى نهائي دوري الأبطال وكذلك بطل الدوري الإيطالي للموسم الخامس على التوالي.

وقبل مباراة الإياب تردد أن الجائزة يجب أن تذهب إلى الحارس المخضرم جانلويغي بوفون قائد إيطاليا وبرشلونة، لكن حولت صحيفة “سبورت” الكتالونية الأنظار نحو داني ألفيس في مقال كتبه الصحفي خافيير رودريغيز مارزو.

إذ كتب رودريغيز مارزو أن دور ألفيس في قبل نهائي دوري الأبطال يوازي ما قدمه “الدون” في ذهاب قبل النهائي أيضا أمام أتلتيكو مدريد عندما سجل “هاتريك”.

وأكد الصحفي الكتالوني أن رونالدو لم يفعل الكثير في البطولة قبل مواجهتي دور الثمانية أمام بايرن ميونخ، حيث سجل خمسة أهداف في المباراتين قبل ثلاثية سانتياغو برنابيو أمام جاره أتلتيكو.

وبدا واضحا أن لقب دوري الأبطال سيحدد صاحب الكرة الذهبية، أي أنه حال فوز ريال مدريد سيفوز رونالدو بالجائزة مقارنة بألفيس أو بوفون ( المدافع والحارس).

وحال تسجيل رونالدو المزيد من الأهداف في مباراة الإياب على ملعب فيسنتي ديل بوسكي يوم الأربعاء سيدعم موقفه أكثر في الفوز بالجائزة.