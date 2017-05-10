لماذا انضم فينيسيوس جونيور لريال مدريد رغم عشقه لبرشلونة؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

انتشرت أنباء قبل أيام عن توقيع ريال مدريد للموهبة البرازيلية المستقبلية فينيسيوس جونيور من فلامنغو البرازيلي، رغم أن اللاعب مازال عمره 16 عاما وسينضم للنادي الملكي بعد كأس العالم.

لكن المثير في الأمر اللاعب الشاب يعشق برشلونة بشدة ويرى أن ليونيل ميسي أفضل من كريستيانو رونالدو، الهداف التاريخي للنادي الملكي.

واقتنص ريال مدريد توقيع اللاعب مقابل 45 مليون يورو وهو مبلغ أكبر من الذي عرضه النادي الكتالوني لضم الموهبة البرازيلية الشابة الذي سينضم لريال مدريد الصيف المقبل.

وسيبقى فينيسيوس جونيور في فلامنغو حتى بعد نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا وسوف ينضم لريال مدريد عندما يبلغ عمره 18 عاما.

ورغم أن ريال مدريد لم يعلن إتمام الصفقة رسميا إلا أن اللاعب الشاب خضع للكشف الطبي وقد أكدت وسائل الإعلام البرازيلية الصفقة.

فينيسيوس جونيور مشجع كتالوني

ورغم عشقه لبرشلونة إلا أنه وافق على ارتداء القميص الأبيض نظرا لأن العرض المادي المدريدي كان أكبر، حيث ظهر اللاعب في مقابلة مع شبكة “فوكس” الرياضية البرازيلية وأجاب عن بعض الأسئلة التي تتعلق بما يحب في الكرة الأوروبية والعالمية وجاءت كل ردوده لتؤكد أنه يعشق برشلونة، إذ جاءت الأسئلة والإجابات كما يأتي:

س: كريستيانو أو ميسي؟

ج: ميسي.

س: من هو مثلك الأعلى؟

ج نيمار.

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