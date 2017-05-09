كريستيانو رونالدو يستمتع مع جورجينا قبل ديربي مدريد (صور)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

يبدو أن العلاقة بين كريستيانو رونالدو وصديقته جورجينا رودريغيز باتت أقوى بعد مرور خمسة أشهر على بدايتها حينما ظهرا سويا للمرة الأولى خلال حفل جوائز الاتحاد الدولي (الفيفا) في زيورخ خلال يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويقضي رونالدو البالغ عمره 32 عاما مع صديقته التي تصغره بنحو تسع سنوات عطلة رومانسية في إيبيزا قبل ساعات من إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أتليتكو مدريد في ملعب فيسنتي ديل بوسكي.

وارتدى الصديقان نظارات شمسية لحمايتهما من حرارة الشمس على حوض السباحة وبعد تفرغ جورجينا للسباحة في البحر أولا، وكلاهما ارتدى لباس بحر أسود اللون.

وظهر الثنائي في كامل أناقتهما بعد وصولهما إلى إيبيزا بطائرة خاصة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع قبل موقعة مدريد يوم الأربعاء.

وسجل رونالدو “هاتريك” في مباراة الذهاب في سانتياغو برنابيو؛ ما يعني اقتراب النادي الملكي من التأهل للنهائي الثالث لدوري أبطال أوروبا في أربع سنوات.

وظهر رونالدو وصديقته سويا في العديد من المناسبات والحفلات وبينها عيد ميلاد جورجينا فضلا عن حضورها معه العديد من المباريات في الملعب.

وتذكر تقارير أن هداف ريال مدريد ينتظر انجاب توأم عن طريق أم بديلة مثلما حدث مع نجله الوحيد كريستيانو جونيور البالغ عمره ست سنوات وغير معروف على الإطلاق من هي والدته.