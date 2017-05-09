تعرف على ما قاله مدرب برشلونة ليثير غضب نيمار

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

كشفت صحيفة ” ماركا ” عن الكلمات التي أغضبت النجم البرازيلي نيمار من كارلوس إونزوي مساعد المدرب لويس إنريكي في برشلونة والمرشح الأقوى لخلافته.

وقالت الصحيفة إن كارلوس إونزوي قال لنيمار “إن واصلت بنفس الأسلوب فسيكون مصيرك مشابهًا لمصير رونالدينيو.”

وانتقد مساعد المدرب طريقة النجم البرازيلي وهذه ليست المرة الأولى التي يوجه خلالها ملاحظات قاسية لبعض اللاعبين فقد سبق أن وجه الانتقادات نفسها لإيفان راكيتش وصامويل أومتيتي.

وجاء غضب نيمار من الكلمات لكونها مست -أيضا- مواطنه النجم رونالدينيو والذي يعتبره صديقا ومثالا في كرة القدم.

ولعب رونالدينيو لبرشلونة في الفترة ما بين 2003 و2008 وخرج في نهاية مسيرته بمشاكل في لياقته البدنية وغادر نحو ميلان.