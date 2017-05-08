شبيه ميسي يستعين بالشرطة الإيرانية

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيو

استعان الإيراني رضا باراستيش، الشهير بشبيه ليونيل ميسي هداف فريق برشلونة، بالشرطة المحلية لإنقاذه من المعجبين الذين حرصوا على التقاط الصور معه.

وحرص الكثير من الناس على التقاط صور مع شبيه ميسي في مدينة حميدان الإيرانية، ما دفع الشرطة لتوقيف سيارته لمنع الفوضى.

وبدأت هذه الضجة قبل بضعة شهور عندما شجّع والد رضا نجله على ارتداء قميص برشلونة رقم 10 الخاص بقائد الأرجنتين، وسرعان ما بدأ الشاب البالغ عمره 25 عامًا في تصفيف شعره بنفس طريقة هداف برشلونة وأطلق لحيته أيضًا ما أكسبه شهرة كبيرة.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”عن رضا قوله: “الناس يرونني فعلًا ميسي الإيراني ويريدون أن أقلّد كل ما يفعله. عندما أظهر في أي مكان يصاب الناس بالصدمة. سعيد حقًا بذلك ولرؤيتهم سعداء، لأن هذه السعادة تمنحني الكثير من الطاقة”.

واكتسب الشاب شهرة كبيرة ووقّع الكثير من عقود الرعاية والإعلانات بسبب شبه لميسي، فضلًا عن انشغاله مؤخرًا بإجراء العديد من المقابلات مع وسائل الإعلام المختلفة.

وكشف الشاب الإيراني عن أنه يتدرب على مداعبة الكرة وممارسة بعض المهارات حتى يتمكن من أداء دوره كميسي على أكمل وجه.