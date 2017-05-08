هل ينتقل ماريو بالوتيلي إلى الدوري الإسباني؟

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيو

استعاد الإيطالي المشاكس ماريو بالوتيلي مكانته كمهاجم مميز في موسمه الأول مع نيس في الدوري الفرنسي، حيث سجل 15 هدفًا بالدوري هذا الموسم، وهو أفضل سجل له طوال مسيرته.

وعانى بالوتيلي في ليفربول قبل أن تتم إعارته إلى ميلان، ومن ثم الانتقال لنيس لمدة موسم واحد مع إمكانية تجديد التعاقد.

وسجل سوبر ماريو هدف فريقه الوحيد في الخسارة بهدفين مقابل هدف أمام مارسيليا في الدوري أمس الأحد، لتتقلص آمال نيس في احتلال المركز الثاني لكنه ظل ثالثًا خلف موناكو وباريس سان جيرمان.

ويحتل نيس المركز الثالث متأخرًا بـ 6 نقاط عن باريس سان جيرمان الذي يتفوق بفارق كبير من الأهداف قبل جولتين من النهاية.

وأحرز بالوتيلي مهاجم مانشستر سيتي وإنتر ميلان السابق 17 هدفًا في كافة المسابقات مع نيس هذا الموسم، وهم رقم لم يسجله الدوري الإيطالي من قبل.

وذكرت إذاعة “كوب” الإسبانية أن بالوتيلي قد ينتقل إلى لاس بالماس الموسم المقبل، حيث ضمن الفريق البقاء في الليغا.

ووفقًا للمحطة الإذاعية فإن الفريق الإسباني عرض على بالوتيلي عقدًا لمدة عام مع إمكانية تمديد عام آخر.