تيو هيرنانديز يجري الفحوص الطبية في ريال مدريد

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

نشرت صحيفة “ماركا” خبرًا يؤكد اجتياز الفرنسي تيو هيرنانديز، مدافع أيسر أتلتيكو مدريد المعار لديبورتيفو ألافيس، الفحص الطبي في مدريد تمهيدًا لانتقاله بشكل نهائي إلى ريال مدريد الصيف القادم.

وبحسب الصحيفة، فإن الفريق الملكي سيعلن عن الصفقة بعد نهائي كأس ملك إسبانيا الذي يجمع برشلونة وديبورتيفو ألافيس يوم 27 مايو الحالي.

وأكدت صحيفة “أس” أن فريق ريال مدريد اتصل بجاره رسميًا للتفاوض حول ضم الفرنسي الشاب البالغ من العمر 19 عامًا، بناءً على رغبته في اللعب للفريق الملكي.

وحسب الصحيفة أيضًا، فإن أتلتيكو مدريد حاول تحسين عقد لاعبه الشاب ورفع راتبه من مليون يورو سنويًا إلى 4 ملايين يورو، لكن اللاعب يرغب في الرحيل لريال مدريد.

وأبلغت إدارة اتلتيكو مدريد الجار بشروطها للموافقة على الصفقة وعدم رفع القضية للاتحاد الدولي لكرة القدم لخرق ريال مدريد قوانين التعاقدات بالاتصال مع اللاعب، رغم أنه مرتبط بعقد مع فريقه يفوق 6 أشهر.

وتطالب إدارة أتلتيكو مدريد بمبلغ 30 مليون يورو و6 ملايين إضافية كتعويض عن الخرق القانوني للفريق الملكي، رغم أن الشرط الجزائي في عقده لا يتجاوز 24 مليون يورو.

وأخبرت إدارة أتلتيكو مدريد الجار أنها تلقت عروضًا من برشلونة وليفربول حول اللاعب وبمبلغ أكبر.

وسيتقاضى تيو هيرنانديز راتبًا سنويًا يصل إلى 6 ملايين يورو ويرتفع إلى 7 ملايين يورو بعد موسمين ثم إلى 8 بعد 4 مواسم و9 في نهاية عقده الجديد.