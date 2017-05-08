نيمار يشتبك مع مدرب برشلونة المحتمل

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

يعتبر الكثيرون كارلوس أونزوي، مساعد لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، هو خليفته المتوقع بعد نهاية الموسم الحالي، إلا أن ذلك لم يمنع نيمار من الاشتباك اللفظي معه خلال آخر تدريبات برشلونة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اليوم الإثنين، أن الدولي البرازيلي لم يتحمّل بعض الانتقادات التي وجهها أونزوي له على أدائه خلال مباراة فياريال الأخيرة.

وعلق أونزوي على أداء نيمار أمام فياريال رغم الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف سجل منها قائد البرازيل هدفا، حيث انتقد بعض النقاط التكتيكية للاعب، ما أدى إلى ارتفاع نبرة الحديث بينهما في الملعب.

ووفقا لتقارير صحفية كتالونية، ومنها صحيفة “موندو ديبورتيفو”، فإن الأمر تطور ما استدعى أحد مسؤولي النادي للتدخل وإنهاء الأمر قبل أن يتجاوز الحدود وطالب اللاعب بالتركيز على كرة القدم.

ومع ذلك بدا نيمار غاضبا من الموقف وأثر عليه واستمر الوقع متوترا في غرفة خلع الملابس بعد التدريبات حيث ناقش الأمر مع زملائه.

ويمثل أونزوي خيار الاستمرار على نهج لويس إنريكي، حيث انتقل الحارس الاحتياطي السابق لبرشلونة مع إنريكي لتدريب الفريق الكتالوني، قادما من سيلتا فيغو في 2014 وكان يوجه تعليمات للاعبين في الكرات الثابتة ولكنه لا يتحلى بخبرة في تولي مسؤولية أي فريق.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أيضا أن أونزوي يبدو خيارا مغريا لتولي المنصب بالنسبة لمجلس الإدارة نظرا لشعبيته بين اللاعبين.

يذكر أن مشادة نيمار مع أونزي ليست الأولى لمساعد المدرب مع لاعبي برشلونة هذا الموسم، فقد دخل المرشح المحتمل لخلافة إنريكي، في خلافات مع الثلاثي تير شتيجن وإيفان راكيتيتش وأومتيتي، وفقاً للصحيفة.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، متساوياً في النقاط مع الغريم التقليدي ريال مدريد، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة أمام سيلتا فيغو، المقرر إقامتها 17 مايو الجاري.