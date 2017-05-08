ميسي برشلونيًا حتى 2022 والإعلان الرسمي خلال أيام

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

أكدت صحيفة “سبورت” الإسبانية، اليوم الاثنين، توصل نادي برشلونة لاتفاق مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتمديد عقده مع الفريق الكاتالوني حتى العام 2022.

وكشفت “سبورت” المقربة من النادي الكاتالوني أن خورخي ميسي، والد اللاعب ووكيل أعماله، اتفق مع رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو على جميع التفاصيل المتعلقة بعملية تجديد عقد اللاعب.

ونقلت الصحيفة على لسان مصدر داخل النادي، رفضت ذكر اسمه، أن ميسي سيستمر في برشلونة حتى 2022، كما أن الإعلان عن التجديد رسميًا سيكون خلال أسابيع.

ويخوض نادي برشلونة منذ فترة مفاوضات مكثفة مع نجمه الأرجنتيني من أجل تمديد عقده مع الفريق، الذي ينتهي صيف 2018.

وتسعى إدارة العملاق الكاتالوني لضمان بقاء ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات، في ظل اهتمام بعض الأندية للاستفادة من خدماته.

ويقدم ميسي حاليًا موسمًا جيدًا مع برشلونة، حيث يتربع البرغوث الأرجنتيني على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 35 هدفًا.