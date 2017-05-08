تصرف غير لائق جديد من “صغار برشلونة” (صورة)

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

أثار الفريق الثاني لبرشلونة أزمة جديدة لكن هذه المرة مع غريمه الكتالوني إسبانيول في دوري الدرجة الثانية حيث تصرف لاعبو البلاوغرانا بشكل مشين خلال مواجهة جارهم.

وسبق واعتذر مسؤولو برشلونة لغريمه التقليدي ريال مدريد الشهر الماضي، عن تصرف لاعبه الصغير (11 عامًا) بتسجيل هدف “غير مقبول” في مرمى الميرنغي أثناء احتفال “صغار ريال مدريد” بهدفهم في مرماه.

وأكد برشلونة أنه يعمل دائمًا على تلقين القيم والأخلاق النبيلة للاعبيه الصغار، كما اعتذر أيضا الفتى البالغ 11 عامًا لريال مدريد على هدفه “غير المقبول”.

لكن إسبانيول، الذي استقبل لاعبو برشلونة بممر شرفي قبل المباراة لتتويجه بلقب الدوري، تعرض لإهانة من لاعبي برشلونة عقب المباراة التي جرت يوم الأحد.

وواجه إسبانيول شبح الهبوط للدرجة الثالثة بعد خسارته أمام برشلونة بهدفين نظيفين، ما يعني أن برشلونة قد يتسبب في هبوط جاره للدرجة الثالثة.

وأشار لاعبو برشلونة إلى جماهير إسبانيول بالرقم ثلاثة بأصابعم في إشارة إلى هبوط الفريق للدرجة الثالثة ودورهم في ذلك، عقب المباراة.

وتتبقى مباراة واحدة لإسبانيول يحتاج فيها للفوز للبقاء لكن الأزمة تكمن في تصرفات لاعبي برشلونة.

ودفعت هذه الصور الصحف ووسائل الإعلام الإسبانية للهجوم على برشلونة حيث اتهمته بالفشل في غرس قيم الروح الرياضية الجيدة في نفوس شبابه.