فيدال يهاجم الفيفا بسبب ميسي.. والـ”MSN” يتجاوز 100 هدف للموسم الثالث تواليًا

المصدر: أحمد نبيل ونورالدين ميفراني - إرم نيوز

انتقد أرتورو فيدال، لاعب وسط تشيلي وبايرن ميونخ الألماني، قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) برفع الإيقاف عن ليونيل ميسي، قائد الأرجنتين، متهمًا الاتحاد الدولي بالكيل بمكيالين.

ورفع الفيفا الإيقاف عن ميسي لأربع مباريات، يوم الجمعة، ما سيمنح بلاده دفعة في مشوارها المتعثر بتصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وعوقب ميسي، البالغ 29 عامًا، بسبب إهانة مساعد الحكم خلال مباراة في التصفيات ضد تشيلي في مارس/آذار الماضي في قرار تم اتخاذه بناء على لقطات تلفزيونية، بينما لم يرصد الحكام تلك الواقعة.

وأوقف ميسي بالفعل مباراة واحدة من العقوبة إذ غاب عن خسارة الأرجنتين بهدفين نظيفين أمام بوليفيا وكان سيغيب أيضًا عن مباراة فريقه خارج ملعبه أمام أوروغواي ومواجهتي فنزويلا وبيرو على أرضه.

وعلق فيدال على قرار الفيفا عقب فوز بايرن ميونخ بهدف نظيف على دارمشتاد في الدوري الألماني، يوم السبت، قائلًا: “الأمر يبدو معقدًا.. عقوبات الفيفا لا تسري على الجميع ولا يطبق نفس القواعد ذاتها.. قرار رفع الإيقاف عن ميسي في صالح الأرجنتين ولكرة القدم العالمية.. من الجيد رؤية ميسي يلعب لمنتخب بلاده لأنهي يعطي دائمًا كل ما لديه”.

ويبدو أن فيدال معترض على قرار الفيفا نظرًا لفرض عقوبات سابقة على زملائه غاري ميديل وخورخي فالديفيا وادواردو فارغاس، في حين تم رفع الإيقاف عن ميسي تمامًا.

من ناحية أخرى، تمكن الثلاثي الهجومي لبرشلونة والملقب بـ”MSN” (ميسي، سواريز، نيمار) تجاوز سقف 100 هدف هذا الموسم بعد فوز الفريق الكاتالوني على فياريال 4-1، مساء أمس السبت، في لقاء سجل خلاله النجم الأرجنتيني هدفين والبرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز هدفًا لكل منهما.

وتجاوز الثلاثي الهجومي لبرشلونة سقف 100 هدف للموسم الثالث على التوالي ومنذ بدايته مجتمعًا بعد التحاق سواريز صيف 2014.

وسجل الثلاثي 122 هدفًا موسم 2014-2015 وكان موسم 2015-2016 الأفضل بتوقيعهم 131 هدفًا ووصلوا هذا الموسم لـ101 هدفًا وما زال أمامهم 3 لقاءات، حيث يلعبون لقاءين في الدوري الإسباني أمام لاس بالماس وإيبار، ولقاء نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ديبورتيفو ألافيس.

واسترجع ميسي صدارته لهدافي برشلونة هذا الموسم بعدما فقدها الموسم الماضي لصالح سواريز، الذي سجل في 2015-2016 لصالح الفريق الكاتالوني 59 هدفًا مقابل 41 لميسي و31 لنيمار.

ووصل النجم الأرجنتيني لـ50 هدفًا على الأقل للموسم الخامس في مسيرته برفقة برشلونة، بينما تراجع معدل البرازيلي نيمار، حيث اكتفى هذا الموسم بـ16 هدفًا مقابل 31 الموسم الماضي و39 موسم 2014-2015.

ولم تعد المقارنات ممكنة من ثلاثي ريال مدريد الملقب ب”ـBBC” حيث اعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان نظام مداورة بين لاعبي هجومه، كما غاب غاريث بيل أغلب فترات هذا الموسم بسبب الإصابة.

واكتفى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل 35 هدفًا حتى الآن برفقة ريال مدريد، ويبدو بعيدًا عن منافسة غريمه ليونيل ميسي على لقب هداف الموسم.