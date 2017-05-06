أتلتيكو مدريد يقترب من حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا

المصدر: مدريد - إرم نيوز

بات أتلتيكو مدريد على بعد خطوة واحدة من التأهل المباشر إلى بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الموسم المقبل بعدما تغلب على ضيفه إيبار 1/0 اليوم السبت في المرحلة الـ 36 من الدوري الإسباني، التي شهدت اليوم أيضًا فوز سبورتينغ خيخون على لاس بالماس 1/0.

وسجل ساؤول نيغويز هدف المباراة الوحيد ليهدي أتلتيكو مدريد 3 نقاط رفع بها رصيده في المركز الثالث إلى 74 نقطة ، بينما تجمد رصيد إيبار عند 54 نقطة في المركز الثامن.

وبذلك اقترب أتلتيكو مدريد بشكل كبير من حسم التأهل المباشر لدوري الأبطال في الموسم المقبل حيث يتفوق بفارق 5 نقاط أمام أقرب منافسيه إشبيلية صاحب المركز الرابع، وذلك قبل مرحلتين من النهاية.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى بالدوري الإسباني، مباشرة إلى دوري الأبطال، بينما يخوض صاحب المركز الرابع الدور التمهيدي المؤهل لدور المجموعات للبطولة الأوروبية.

وعلى ملعب “فيسنتي كالديرون” بالعاصمة مدريد، ظل التعادل السلبي قائمًا بين أتلتيكو مدريد وضيفه إيبار طوال 68 دقيقة ثم نجح ساؤول في هز شباك الضيوف بهدف المباراة الوحيد، حيث انطلق دييغو غودين من الناحية اليسرى ومرر عرضية لم يعترضها زميله فيرناندو توريس لتصل إلى ساؤول عند حدود منطقة الجزاء ليسددها بقوة دون تردد إلى داخل الشباك.