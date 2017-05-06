لماذا سيغيب ثلاثي الـBBC عن مواجهة ريال مدريد وغرناطة؟.. زيدان يجيب

المصدر: مدريد - إرم نيوز

يرحل ريال مدريد، اليوم السبت، إلى ملعب نويفو لوس كارمينيس لمواجهة غرناطة في الجولة 36 من منافسات الدوري الإسباني، في لقاء سيشهد غياب “الـBBC” أي الثلاثي: كريستيانو رونالدو وغاريث بيل وكريم بنزيما.

وفي آخر مباراة له في الليغا، هزم الريال منافسه ديبورتيفو بستة أهداف مقابل هدفين بمشاركة إيسكو وخاميس رودريغيز وألفارو موراتا ولوكاس فاسكيز، وهم جميعًا من دكة الاحتياط.

وقال الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الفريق الملكي، خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: “اللاعبون جيدون جدًا، لعبوا مبارة جيدة وكان لهم دور كبير في الفريق الأول.. الـBBC جيدون أيضًا ولكنهم لن يلعبوا أمام غرناطة بقرار فني”، حسبما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية.

وأضاف زيدان: “لا أعتقد أنه بغياب رونالدو وبنزيما وبيل سنعاني خللًا في التوزان.. هناك عدد قليل من المباريات التي لم نكن فيها جيدين بسبب غياب هذا الثلاثي”.

وتابع: “لدينا القدرة على الفوز بالمباريات المتبقية، سواء بحضور أو غياب الـ BBC، علينا فقط أن نواصل العمل حتى النهاية، وحتى اللحظة الأخيرة من المباراة الأخيرة”.

وقال مدرب ريال مدريد، إن كريستيانو رونالدو في طريقه للتتويج بالكرة الذهبية مرة أخرى، موضحًا أن ما وصل إليه النجم البرتغالي من مستوى رائع هو بفضل مجهوداته.

وأشار إلى أنه لا يمكن أن ينتقد الثلاثي الهجومي “رونالدو، بنزيما، غاريث بيل” لأنهم بمستوى عالمي، موضحًا أنه ليس مجبرًا على إشراك ثلاثي “BBC” لكنهم يلعبون لأنهم يقدمون مستوى جيدًا.

وأوضح المدرب الفرنسي، أن ريال مدريد لم يتوَّج بأي لقب حتى الآن، لكنه يملك فرصة الفوز ببطولتين، مشددًا على أنه من الضروري القتال بنفس الطريقة حتى الدقيقة الأخيرة من الموسم.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف غريمه التقليدي برشلونة صاحب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط.