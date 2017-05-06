4 أسباب تجعل مباراة فياريال صعبة على برشلونة في سباق الأمتار الأخيرة بالليغا

المصدر: أحمد صوفان - إرم نيوز

في قمة الجولة 36 من الدوري الإسباني، ومع اقتراب “الليغا” من الأمتار الأخيرة، يستضيف، اليوم السبت، العملاق برشلونة على ملعبه وبين جماهيره نادي فياريال، خامس الترتيب، الكتيبة الكاتالونية تدخل اللقاء مسلحةً بحالة بدنية ممتازة بعد الخروج القاري من دوري الأبطال، وحالة نفسية استثنائية غداة سحق “الابن العاق” إسبانيول في ديربي كاتالونيا الجولة الماضية بنتيجة 3-0.

ويدخل البلاوغرانا هذه المباراة وهو يعتلي قمة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 81 نقطة، وهو نفس السجل الذي في حوزة فريق زين الدين زيدان، وإن كانت الكفة تميل لصالح الفريق الكاتالوني بفضل المواجهات المباشرة بينه وبين الريال.

وبرشلونة مطالب بالفوز لتعزيز حظوظه في السباق على عرش الليغا، فيما يسعى الضيوف بدورهم للحفاظ على آمالهم في التأهل إلى الدوري الأوروبي، حيث أنهم يحتلون المركز الخامس برصيد 63 نقطة.

ورغم ذلك، تُعد الغواصات الصفراء الخصم الأصعب على الكتلان في المباريات الثلاث المتبقية لهم، وذلك لأسباب أربعة تأتيكم في السياق التالي:

تقارب أسلوب اللعب

يمتاز نادي فياريال بأسلوب لعبه الجميل، الذي يشبه إلى حد ما فلسفة برشلونة في انتهاج طريقة “التيكي تاكا” والاستحواذ على الكرة، الأمر الذي لا يحبذه رجال لويس إنريكي لأن نوعية اللعب هذه ستُحرم لاعبي البارسا من امتلاك الكرة والسيطرة على رتم المباراة، لذلك يمكن وصف المواجهة بأنها تجمع بين نادي برشلونة و”ميني برشلونة”، إن صح الوصف.

الطموح الأوروبي

آمال الضيوف بالتأهل إلى دوري الأبطال كانت تقريبًا شبه معدومة خلال الفترة القريبة الماضية، لكن الوضع اختلف الآن مع تقليصهم الفارق إلى 6 نقاط فقط مع إشبيلية رابع الترتيب بعد تعثره ليلة الجمعة في افتتاح مباريات الجولة 36 بالتعادل 1-1 مع ريال سوسيداد، فياريال يعلم جيدًا أن خطف مركز مؤهل لتصفيات الملحق لدوري الأبطال يمر من ملعب الكامب نو، وحال حقق الانتصار في مبارياته الثلاث المتبقية، فالأمور قد تسيرفي صالحه إذا علمنا أن رجال خورخي سامباولي تنتظرهم مباراة في غاية الصعوبة أمام الفريق الملكي في العاصمة مدريد.

تأكيد الصحوة ومواصلة نغمة الانتصارات

مر فياريال بأوقات عصيبة جدًا في بداية ومنتصف الشهر الماضي، لكنه استعاد توازنه في المباريات الأخيرة وحقق 3 انتصارات متتالية على كل من ليغانيس، أتلتيكو مدريد وسبورتنغ خيخون، مما يعني أن المجموعة تمتلك الطاقة الذهنية المطلوبة لمواجهة البارسا.

وليست النتائج وحدها التي تحسنت عند فياريال مؤخرًا، بل الأداء أيضًا، حيث استعاد الفريق توازنه بين العملية الهجومية والدفاعية، وتم حل مشكلة الأخطاء الدفاعية المكلفة التي ظهرت واضحة للعيان في المباريات السابقة.

الصلابة الدفاعية للغواصات الصفراء

شاهدنا برشلونة يعاني كثيرًا هذا الموسم أمام الفرق التي تتقن تنظيم الصفوف الدفاعية، الأمر الذي سيستغله فياريال المصنف كثاني أفضل دفاع في الليغا بعد الروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد، حيث استقبلت شباكه 28 هدفًا فقط في 35 مباراة نصفها تلقاه في الجولات العشر الأخيرة، وبالرغم من معاناة فياريال دفاعيًا خلال الشهرين الماضيين، لكنه قادر على تعقيد الأمور على خط هجوم البارسا، حال إغلاق المساحات وفرض رقابة دفاعية صارمة على تريو “MSN” الهجومي.