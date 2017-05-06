صحيفة تردّ على إنريكي بالأرقام.. ريال مدريد يتفوق على برشلونة في “البدلاء”

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

دافع لويس إنريكي، مدرب برشلونة، عن دكة بدلاء فريقه في مواجهة دكة بدلاء غريمه التقليدي ريال مدريد، واعتبر أن الحديث عن تفوق المنافس غير صحيح، وأن ما قدمه احتياطيو ريال مدريد لا يفوق ما قدمه لاعبو برشلونة هذا الموسم.

وردت صحيفة “آس” المقربة من ريال مدريد على لويس إنريكي بالأرقام، مؤكدة أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان كان ناجحًا في سياسة المداورة وأعطت نتائج جيدة، لكون الخطة “ب ” قدمت لقاءات كبيرة وسجلت أهدافًا أكثر وكانت حاسمة في عدة لقاءات.

وبحسب الصحيفة، فلاعبو دكة بدلاء ريال مدريد سجلوا 62 هدفًا من أصل 154 سجلها الفريق بنسبة تصل إلى 40%، مقابل 38 هدفًا سجلها لاعبو دكة بدلاء برشلونة من أصل 156 هدفًا بنسبة 24.3%.

وبإضافة التمريرات الحاسمة التي وصلت لدى لاعبي ريال مدريد البدلاء إلى 49 تمريرة حاسمة أي أنهم ساهموا في 111 هدفًا بنسبة تصل إلى 70%، بينما لدى برشلونة لم تتجاوز 32 تمريرة حاسمة وهو ما يعني مساهمتهم في 70 هدفًا بنسبة تبلغ 44.8%.

وقلب بدلاء ريال مدريد المعطيات في عدة لقاءات كلقاء ديبورتيفو لاكورنيا الذي خسره برشلونة بلاعبيه الأساسيين، بينما حقق بدلاء ريال مدريد فوزًا كاسحًا بلغ 6-2.

وعلى صعيد اللاعبين يتفوق ألفارو موراتا على الجميع وحتى بعض اللاعبين الأساسيين لبرشلونة كنيمار، حيث سجل 18 هدفًا وصنع 6 أهداف في 1701 دقيقة بينما لعب النجم البرازيلي 3612 دقيقة.

ويبقى التركي أردا توران أفضل بدلاء برشلونة، حيث سجل 13 هدفًا وصنع 7، لكنه لعب أكثر من مهاجم ريال مدريد حيث شارك في 1847 دقيقة.

ورغم كون برشلونة دفع 40 مليون يورو لجلب ألكاسير، لكن المهاجم الإسباني سجل 7 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 1175 دقيقة.

ويبقى الأهم بحسب الصحيفة من خلال الأرقام، أن زيدان بإمكانه الثقة بدكة بدلائه وإراحة اللاعبين الأساسيين في بعض اللقاءات، وهو ما يفتقده برشلونة لكونه في غياب نجومه لن يحصل على نتائج إيجابية حتى في اللقاءات السهلة.

وأضافت الصحيفة، أن دكة بدلاء ريال مدريد تضم عدة لاعبين شباب وإسبانيين من بينهم 5 من مدرسة ريال مدريد وهم: ناتشو ولوكاس فاسكيز والحارس كاسيا وماريانو دياز وألفارو موراتا، بالإضافة لتواجد أسينسيو وإيسكو وهما لاعبان دوليان في منتخب إسبانيا.

وتضم دكة بدلاء برشلونة 4 لاعبين إسبان، وهم: ألكاسير والحارس ماتيب ودينيس سواريز وفيدال و3 منهم فقط من مدرسة الفريق.