الكشف عن قيمة عقد ريال مدريد وشركة أديداس

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

كشفت صحيفة “دير شبيغل” الألمانية عن تفاصيل صفقة ريال مدريد مع شركة “أديداس” للألبسة الرياضية والتي وقعت في العام 2015 لمدة 10 سنوات دون الكشف عن تفاصيلها.

وجاء الكشف في إطار وثائق “فوتبول ليكس” والتي فضحت العديد من الصفقات الرياضية في العالم وفضائح بعض الأندية الكبرى.

وحسب الوثائق فإن ريال مدريد سيكسب من الشركة الألمانية مليار يورو على الأقل في 10 سنوات وهو ما يعني تلقيه 100 مليون يورو على الأقل سنويًا.

وكان العقد القديم الموقع في 2011 يقضي بتلقي الفريق الملكي 40 مليون يورو سنويًا، لكنه ارتفع في 2015 إلى 70 مليون يورو بالإضافة لنسبة من المبيعات المرتبطة بالفريق والتي تجلب حوالي 30 مليون يورو سنويًا على الأقل.

ويتسلم ريال مدريد مبلغ 2،5 مليون يورو في حال الفوز بلقب الدوري الإسباني وسيرتفع المبلغ إلى 3،5 مليون يورو في 2020.

كما يتسلم الفريق 5 ملايين يورو في حال التتويج بدوري أبطال أوروبا ويرتفع المبلغ إلى 7 ملايين يورو في 2020.

وكشفت الصحيفة عن مختلف تفاصيل العقد والذي يتضمن أيضًا مجال إعلانات الشركة في لقاءات ريال مدريد واحتفالاته بالألقاب وظهور شعار الفريق على أقمصة اللاعبين في الصور بشكل واضح.

من جهة أخرى، قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إقامة اللقاء المؤجل بين سيلتا فيغو وريال مدريد عن الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى يوم 17 مايو الحالي بملعب بالايدوس والذي كان سببًا في عدم إقامة اللقاء لتضرره بسبب الأحوال الجوية في تلك الفترة.

وجاء في البيان أن المسار الجيد لفريقي ريال مدريد وسيلتا فيغو في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وبلوغهما نصف النهائي جعل من المستحيل برمجة اللقاء قبل هذا الموعد.

وستكون نهاية الموسم قاسية للفريق الملكي المطالب بلعب 5 لقاءات في ظرف أسبوعين بينما يلعب غريمه برشلونة 3 لقاءات فقط.

ويواجه ريال مدريد السبت غرناطة ثم الأربعاء القادم أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا ثم يلعب أمام إشبيلية وسيلتا فيغو ومالاغا في الدوري الإسباني.

بينما يواجه برشلونة كلا من فياريال ولاس بالماس وإيبار في الدوري الإسباني ويملك أيام راحة أكثر.

ويحتل الفريقان المركز الأول برصيد 81 نقطة لكل منهما قبل 3 جولات من نهاية الليغا مع لقاء أقل لريال مدريد.