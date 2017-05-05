ليونيل ميسي يرفض تجديد عقده مع برشلونة

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

قالت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض العرض الأول الذي قدمته إدارة الفريق الكتالوني لتجديد عقده مع الفريق.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة صيف العام المقبل، وتحوم الشكوك حول رغبته في الاستمرار مع الفريق بسبب رغبته في نهاية مسيرته مع فريق الطفولة نيو أولد بويز الأرجنتيني.

وأوضحت صحيفة “أس” الإسبانية في تقريرها اليوم أن برشلونة تقدم بعرضٍ مغرٍ لميسي يشمل الحصول على راتب سنوي يتراوح ما بين 30 إلى 35 مليون يورو صافية من الضرائب.

وأضاف التقرير أن ميسي رفض التوقيع على العقد، لكنه مستعد للاستماع لعروض جديدة ولن يغلق المفاوضات مع النادي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة برشلونة ستواصل مفاوضاتها مع النجم الأرجنتيني خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول إلى الصيغة المثالية للعقد.