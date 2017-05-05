برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة فياريال

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

حصل برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم على دفعة بعودة القائد آندريس إنييستا في مباراة يجب الفوز بها أمام فياريال، الذي اعتاد على انتزاع نقاط من الفرق الكبرى هذا الموسم.

وغاب لاعب الوسط إنييستا عن الفوز على أوساسونا وإسبانيول بسبب آلام في العضلات لكن المدرب لويس إنريكي أكد أن اللاعب البالغ عمره 32 عامًا جاهز للمشاركة مع برشلونة غدًا السبت في سعيه للحفاظ على تفوقه الضئيل على ريال مدريد في الصدارة.

ويتصدر برشلونة، حامل اللقب، الترتيب بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة رغم أن ريال مدريد، الذي يملك أيضًا 81 نقطة، تتبقى له مباراة أكثر من منافسه في سعيه للفوز باللقب للمرة الأولى منذ 2012.

ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 63 نقطة وفاز 5 مرات في آخر 6 مباريات.

وتعادل فريق المدرب فران إسكريبا 1/1 مع ريال مدريد في سبتمبر ليوقف سلسلة انتصاراته في 16 مباراة متتالية وتقدم 2/0 على فريق المدرب زين الدين زيدان في فبراير قبل أن يخسر 3/2.

وحرمت ركلة حرة سجل منها ليونيل ميسي هدفًا في الوقت المحتسب بدل الضائع فياريال من الفوز على برشلونة في يناير ليتعادل الفريقان 1/1. وفياريال هو الفريق الوحيد الذي فاز على أتلتيكو مدريد مرتين في الدوري هذا الموسم وتعادل مرتين مع إشبيلية صاحب المركز الرابع.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “لا أركز في هذا (سجل مواجهاته مع الفرق الأربعة الكبرى) وإنما فيما يفعلونه كفريق. إنهم منظمون على نحو جيد عندما يستحوذون على الكرة ويجيدون الدفاع العميق”.

وأضاف: “إذا نظرت لأرقامه والطريقة التي يلعب بها ستدرك أنه من أصعب المنافسين في الدوري. إنها المباراة الأصعب لأنها المواجهة المقبلة وسيكون لقاء صعبًا للغاية أمام فريق يأمل في التأهل لدوري أبطال أوروبا”.