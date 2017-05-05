هل تخلى زيدان عن مواطنه كريم بنزيما؟

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أخبر رئيس الفريق فلورنتينو بيريز بموافقته على بيع مواطنه كريم بنزيما الصيف القادم في حال الاتفاق على شراء نجم جديد.

وقال موقع ” دياريو غول ” إن المدرب الفرنسي لايزال يدافع عن موطنه ويشركه دائمًا في اللقاءات الكبيرة رغم مطالبة الجماهير بمنح الفرصة لألفارو موراتا والذي بدوره قد يخرج الصيف القادم نحو الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد يكون نهائي دوري أبطال أوروبا اللقاء الأخير لبنزيما في حال تأهل الفريق الملكي للنهائي وفي حال أيضا تمكن رئيس الفريق من إقناع أحد النجوم للعب مع ريال مدريد الموسم القادم.

ويوجد كريم بنزيما ضمن اهتمامات عدة فرق كبرى من بينها أسي ميلان وليفربول وأرسنال ومانشستر يونايتد ويبلغ ثمنه في السوق حاليًا أزيد من 40 مليون يورو.

من جهة أخرى قرر المدرب الفرنسي إراحة نجومه خلال لقاء غرناطة المقرر السبت برسم الجولة 36 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لن يشارك في اللقاء.

ورغم صراع ريال مدريد على لقب الدوري الإسباني وحاجته للفوز لكن سقوط غرناطة لدوري الدرجة الثانية ولعب إياب نصف النهائي أمام أتلتيكو مدريد الأربعاء القادم تدفع زيدان لمنح الفرصة للبدلاء كما فعل أمام ديبورتيفو لاكورنيا وقبله سبورتينغ خيخون.

ولم يخذل البدلاء المدرب الفرنسي سابقًا حيث منحهم الفرصة في 4 لقاءات انتهت كلها لفائدة ريال مدريد وسجلوا 17 هدفًا.

وستكون الفرصة مواتية للحارس كيكو كاسيا ودانيلو وماتيو كوفاسيتش وموراتا وأسينسيو وجيمس رودريغيز ولوكاس فاسكيز للمشاركة مجددًا كلاعبين

إلى ذلك، وضع فريق مالاغا، ريال مدريد في وضع محرج بعدما باع كل تذاكر اللقاء الأخير الذي يجمع الفريقين في الجولة رقم 38 والأخيرة من الدوري الإسباني الدرجة الأولى دون أن يترك للفريق الزائر حصته في الملعب.

ويتسع ملعب لاروزاليدا في ملقة ل30044 متفرج وباعت إدارة مالاغا 6000 تذكرة كما يتوفر الفريق على 23 ألف من حاملي البطاقات الموسمية وفي الغالب يوزع الباقي على شركائه التجاريين والشخصيات.

ولم يطلب ريال مدريد حصته من تذاكر اللقاء لكون القانون يمنحه نسبة من تذاكر اللقاءات خارج ملعبه لكن إدارة مالاغا قررت وضع كل تذاكر اللقاء للبيع.

ويفكر مالك الفريق القطري عبد الله ال ثاني في توسيع الملعب لزيادة قدرته الإستعابية في المستقبل ووضع مشروعا أمام سلطات المدينة قد يبدأ العمل فيه بعد نهاية الموسم الحالي.

ويثر لقاء مالاغا وريال مدريد الجدل في الصحافة الكاتالونية لكونه قد يكون حاسما في مسار لقب الليغا هذا الموسم، وذلك لكون مدرب مالاغا ميتشيل لاعب سابق لريال مدريد ويعبر دائما عن دعمه لفريقه السابق كما أن فوز ريال مدريد بالدوري الإسباني سيمنح مالاغا مبلغ مليون يورو كحافز من صفقة انتقال نجمه السابق إيسكو نحو الفريق الملكي صيف 2013.