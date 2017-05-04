القضاء الإسباني يقرر محاكمة نيمار ونادي برشلونة.. تعرّف على التفاصيل

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

قرر القضاء الإسباني، اليوم الخميس، محاكمة اللاعب البرازيلي نيمار، نجم برشلونة، ووالديه والنادي الكتالوني على خلفية ضلوعهم في جرائم احتيال وفساد.

وألزم القرار القضائي الأطراف المذكورة، عدا اللاعب، بدفع ضمان مالي يبلغ 3 ملايين و700 ألف يورو.

ويتبقى فقط في هذا الصدد تحديد ميعاد جلسة التحقيق، التي سيحضرها نيمار ووالده ووالدته ورئيس برشلونة الحالي جوسيب ماريا بارتوميو والسابق ساندرو روسيل، والممثلون القانونيون للنادي الإسباني ونادي سانتوس البرازيلي، الذي لعب له نيمار في الماضي.

واتهم القضاء الإسباني في قراره الصادر اليوم أطراف القضية بارتكاب جرائم احتيال وفساد في الأعمال التجارية.

وطالبت النيابة العامة المحكمة، التي ستنظر القضية، بتوقيع عقوبة السجن لـ 5 سنوات على المتهمين وتوقيع غرامة تبلغ 10 ملايين يورو.

وأوضحت النيابة العامة أن صفقة تعاقد برشلونة مع نيمار لم تسر في الطريق الصحيح، وتم إخفاء القيمة المالية الحقيقية لعقد اللاعب للتهرب من الضرائب، والتملص من دفع مستحقات شركة “دي أي إس” البرازيلية التي كانت تمتلك الحقوق التجارية لقائد المنتخب البرازيلي.

وقدرت النيابة العامة المبلغ الذي دفعه برشلونة للحصول على خدمات نيمار بـ 83 مليون يورو، فيما ادعى برشلونة أن الصفقة تمت مقابل 40 مليون يورو فقط.