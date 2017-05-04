إنجاز جديد لكريستيانو رونالدو خارج المستطيل الأخضر (صورة)

المصدر: مدريد - إرم نيوز

أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي ريال مدريد أول رياضي يتعدى متابعوه على شبكة التواصل الاجتماعي (انستغرام) 100 مليون متابع، ليتفوق على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، الذي يتابعه 70.8 مليون.

وتمكن رونالدو من تسجيل 3 أهداف (هاتريك) يوم الثلاثاء الماضي في مرمى أتلتيكو مدريد في الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويواظب رونالدو على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وينشر صورًا له من آخر مبارياته، والتي تجذب إعجاب الملايين من متابعيه.

ويحتل لاعبو كرة القدم النصيب الأكبر من حيث عدد المتابعين على (انستغرام) عن بقية الرياضيين الآخرين، حيث يأتي نيمار وميسي خلف رونالدو.

ويعد ليبرون جيمس، لاعب كرة السلة، هو الرياضي الوحيد الذي لا يمارس كرة القدم، وتمكن من التواجد في قائمة الـ 10 الأوائل وفقًا لدراسة أُجريت مؤخرًا.