هل يكون الفرنسي لوران بلان مدرب برشلونة الجديد؟

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

كشفت تقارير صحافية إسبانية عن وجود اتصالات متقدمة بين إدارة برشلونة والمدرب الفرنسي لوران بلان، لقيادة الفريق اعتباراً من الموسم المقبل، خلفاً للويس إنريكي الذي قرر الرحيل عقب نهاية الموسم الحالي.

ونقلت صحيفة “سبورت”، المقربة من إدارة برشلونة عن إذاعة “راديو كتالونيا”، قولها إن مفاوضات جادة تجري بين إدارة برشلونة والمدرب لوران بلان لقيادة برشلونة في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن بلان يملك فرصة كبيرة لقيادة برشلونة، خاصة أنه سبق له اللعب في صفوف الفريق لموسم واحد (2006/2007) تحت قيادة المدرب الإنجليزي الراحل بوبي روبسون.

وبحسب الصحيفة، فإن بلان يخطط للعودة إلى التدريب في الموسم المقبل من بوابة أحد الأندية الأوروبية خارج فرنسا، وهو ما يجعله يوافق بلا تردد على عرض برشلونة، علماً بأنه رحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي قبل بداية الموسم الحالي، ولم يتول بعد ذلك قيادة أي فريق.

ويبلغ بلان من العمر 51 عاماً، وسبق له قيادة منتخب فرنسا بين عامي 2010 و2012، وقبل ذلك نادي بوردو الفرنسي بين عامي 2007 و2010، بالإضافة لباريس سان جيرمان بين عامي 2013 و2016.