هل سيتواصل ميسي مع الفيفا لتقليص عقوبته؟

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

قالت تقارير صحفية، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق برشلونة، قرر عدم الذهاب إلى مدينة زيورخ السويسرية، لتقديم التماساً ضد العقوبة التي تعرض لها من قبل الاتحاد الدولي “فيفا”.

وبحسب ما نشرته صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن ميسي يعتزم التواصل مع بعض من مسؤولي “فيفا”، عبر الفيديو، الخميس المقبل، على أمل تقليص عقوبته، للعودة مرة أخرى للمشاركة في مباريات منتخب بلاده.

ميسي تعرض للإيقاف الدولي 4 مباريات، على خلفية تعديه لفظياً على حكم مباراة الأرجنتين وتشيلي بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا، وبات مؤكداً غيابه عن مباريات “التانغو” حتى نهاية التصفيات.

ومن المنتظر أن يظهر مع ميسي كل من آندريس باتون أحد المستشارين القانونيين، والمحامي خوان دي ديوس كريسبو، خلال تقديم الالتماس ضد عقوبته، وفقاً للصحيفة ذاتها.

يذكر أن منتخب الأرجنتين بات مهدداً بالغياب عن المشاركة في كأس العالم المقبلة، ويحتل الفريق المركز الخامس بالتصفيات، وبالتأكيد تزداد الأمور صعوبة على لاعبي “التانغو” حال تأكد غياب ميسي عن المواجهات المقبلة.