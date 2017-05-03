كيف ساعد ميسي 1600 طفل سوري؟

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

نشر الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، على حسابه الرسمي في فيسبوك، صورا لمدرسة قام بالتبرع بها لصالح أطفال سوريا.

وكتب ميسي: “وفرت مؤسسة ليو ميسي الخيرية الأموال اللازمة لبناء 20 وحدة دراسية في سوريا، تسمح باستيعاب 1600 طفل سوري، من أجل استكمال دراستهم، وتحسين الأجواء الدراسية في مدارسهم”.

ووفقا لصحيفة ماركا الإسبانية فإن الوحدات مجهزة على أتم وجه، ومزودة بألواح شمسية، وكل ما يلزم لتوفير بيئة مناسبة لتعليم الأطفال، بعد الخراب الكبير الذي لحق بالمدارس وبالنظام التعليمي، نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من 6 سنوات.

وفي مارس/آذار الماضي، تسابق “البرغوث” وغريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو على نشر رسائل تعبر عن آمالهما بانتهاء الحرب في سوريا وإنقاذ أطفالها من المآسي.

ولجأ اللاعبان إلى حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي لنشر رسالة أمل لأطفال سوريا.

ونشر ميسي تدوينة عبّر فيها عن مقاسمته آلام أطفال سوريا الذي يعانون من الحرب المستمرة منذ ست سنوات.

وطالب نجم نادي برشلونة بوضع حد للحرب التي تسببت في معاناة الكثيرين، ودعا متابعيه إلى مشاركته في رفع هذا المطلب.

من جانبه، نشر رونالدو صورة عبر موقع إنستغرام برفقة ابنه رونالدو جونيور وهما يحملان صورة طفل سوري يدعى عمر، وأرفق نجم ريال مدريد الصورة بالعبارة التالية “اليوم أفكر في أطفال سوريا مثل عمر الذي عبر بالرسم عن حلمه في أن يكون حلاقا مستقبلا”.

وفي ديسمبر/كانون الثاني الماضي، قدم رونالدو مساعدات مهمة ضمن جهود الإغاثة العاجلة لمدينة حلب، وتضمنت المساعدات أغذية وأغطية ووسائل طبية.