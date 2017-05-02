سيرجيو راموس في مأزق.. وجمال الشريف ينهي الجدل حول هدف كريستيانو رونالدو الأول

المصدر: إرم نيوز

يواجه سيرجيو راموس، لاعب ريال مدريد مأزقا ، بعدما رصدت الكاميرات اعتداءه على لوكاس هيرنانديز مدافع أتلتيكو مدريد في الدقيقة 45 من عمر المباراة خلال كرة مشتركة.

ولم يتخذ الحكم الإنجليزي أي قرار تجاه اللعبة.

وقد يتخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارا تجاه مدافع ريال مدريد إذا رأى أن هناك تعمد إيذاء من اللاعب تجاه منافسه، فقد يصل الأمر إلى الإيقاف.

من ناحيته، أنهى جمال الشريف محلل بي إن سبورتس الجدل حول صحة هدف كريستيانو رونالدو الأول في شباك أتلتيكو.

ورفع رونالدو رصيده إلى 103 أهداف في دوري أبطال أوروبا ليساعد ريال مدريد على التفوق على منافسه في العاصمة الإسبانية.

وأصبح رونالدو أول لاعب يتخطى الـ50 هدفا في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أوروبا.

وقال الشريف إن أهداف ريال مدريد الثلاثة صحيحة 100%.

وتابع “هدف رونالدو الأول صحيح، ليس تسلل، لأن اللاعب لم يتداخل في الكرة الأولى مع مدافع أتلتيكو.

المثير أن آراء جمال الشريف لم تعجب عددا كبيرا من مشجعي أتلتيكو مدريد وبرشلونة، حيث تم تناول تقييمه لأداء الحكم الذي وصفه بالمميز، بسخرية على مواقع التواصل الإجتماعي.