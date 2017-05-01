هذا ما يحتاجه برشلونة لتعزيز صفوفه مع المدرب الجديد

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

يغادر الإسباني لويس إنريكي فريق برشلونة نهاية الموسم الحالي ليترك مكانه لمدرب جديد بعد قضائه 3 مواسم تُوِّج خلالها بـ 8 ألقاب وما زال يصارع على لقبين هما الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا.

وسيعرف الصيف القادم حركة تغييرات مهمة في برشلونة بداية بتعيين مدرب جديد الذي سيقرر في مصير عدة لاعبين بالبقاء أو الرحيل والتعاقد مع لاعبين جدد.

وتضم لائحة المرشحين للمغادرة التركي أردا توران والفرنسي جيريمي ماتيو كما تحوم الشكوك حول مصير البرتغالي أندريه غوميز والإسباني أليكس فيدال.

ويأمل برشلونة في التعاقد مع مدافع أيمن ومدافع أيسر ولاعب وسط ويحتاج حسب صحيفة “ديبورتيفو الموندو” المقربة من الفريق لمبلغ لا يقل عن 100 مليون يورو.

وأغلق باريس سان جرمان الباب أمام برشلونة الراغب في ضم الإيطالي ماركو فيراتي حيث صرح ناصر الخليفي بعد الخسارة أمام نيس أن نجم وسطه ليس للبيع في الصيف القادم مما يجعل أنظار الفريق الإسباني تتجه نحو نجم ليفربول البرازيلي فيليب كوتينيو وتبلغ قيمته 50 مليون يورو.

كما يستهدف برشلونة مدافع آرسنال الإسباني هيكتور بيليرين والذي تبلغ قيمته 30 مليون يورو.

وأبدى برشلونة رغبته في خطف هدف ريال مدريد المدافع الفرنسي الشاب تيو هيرنانديز المعار من أتلتيكو مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس ويبلغ الشرط الجزائي في عقده 24 مليون يورو.

ويحتاج الفريق الإسباني لبيع بعض لاعبيه لدخول سوق الانتقالات بقوة خاصة أن سياسة إدارته راهنت في المواسم السابقة على عدم صرف مبالغ كبيرة في السوق عكس الفرق الأوروبية الكبرى.