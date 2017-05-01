ماذا يفعل حارس فالنسيا ليوقف ركلات جزاء كريستيانو رونالدو؟ (فيديو)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

لعب البرازيلي مارسيلو دور المنقذ في ريال مدريد عندما سجل هدف الفوز في مرمى فالنسيا، يوم السبت الماضي، ليتفوق النادي الملكي بهدفين مقابل هدف على ضيفه القوي، الذي أدرك التعادل عبر داني باريخو.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفه الأول في خمس مباريات بالدوري ليضع ريال في المقدمة، لكنه أضاع ركلة جزاء في الشوط الثاني أنقذها الحارس المتخصص دييغو ألفيس، الذي تصدى بذلك لسادس ركلة جزاء هذا الموسم وهو رقم قياسي في الدوري والثالثة من رونالدو في أربع ركلات.

وعقب المباراة كشف التلفزيون الإسباني عن محاولات ألفيس التأثير على رونالدو قبل تسديد الركلة وكذلك محاولات مارسيلو وبعض لاعبي ريال مدريد تجنب تقارب الفيس مع رونالدو قبل التسديد.

إذ كشف حارس فالنسيا في مقابلة بعد المباراة عن أنه حاول الاقتراب من رونالدو قبل التسديد للتأثير عليه، حيث نظر إلى عينيه واستشف منهما الزاوية التي سيدد فيها وبالفعل نظر للزاوية قبل أن يتصدى للكرة.