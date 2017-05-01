هل تلقى شبيه ميسي دعوة للقاء النجم الأرجنتيني في إسبانيا؟

المصدر: طهران - إرم نيوز

أعلن الشاب الإيراني رضا برستش، البالغ 25 عاماً، والذي اشتهر أخيرا بأنه يشبه أسطورة كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، اليوم الاثنين، أنه تلقى دعوة من ميسي، لزيارة إسبانيا ليلتقي به.

وقال برستش لوكالة أنباء “خبر أون لاين” الإيرانية، إنه “بعد يومين من نشر صوره وإجراء مقابلة صحافية تلقى أمس دعوة من أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي من أجل عقد لقاء بينهما في إسبانيا”.

وأضاف الشاب الإيراني، الذي يدرس في إحدى جامعات طهران، إنه “سيتوجه على الأرجح إلى إسبانيا الأسبوع المقبل استجابة للدعوة التي وجهها له ميسي”، مشيراً إلى أن “لقاء البرغوث الأرجنتيني لم يعد حلماً بل أصبح أمراً سهلاً”.

وقال رضا: “ميسي خاطبه بالرسالة التي بعثها له على بريده الإلكتروني، بأنه (ميسي إيراني) وأنه سعيد بأن يلتقي به في إسبانيا”.

ونشرت وكالة أنباء “مهر” الإيرانية، الأربعاء الماضي، حواراً مع رضا برستش.

وقال برستش للوكالة إنه “الشخص الوحيد الذي يشبه نجم كرة القدم الأسطورة ليونيل ميسي”، مضيفاً أن “هذا التشابه كسب له شهرة كبيرة داخل المجتمع الإيراني، خصوصاً بين مشجعي كرة القدم”.

وكشف الطالب الجامعي الإيراني أن “موظفي الطائرات المدنية الإيرانية يجلسونه في مقاعد الدرجة الأولي في مقدمة الطائرة باعتقادهم أنه ليونيل ميسي”.