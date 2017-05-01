كيف رد بيكيه على هتافات جمهور إسبانيول ضد شاكيرا؟

المصدر: أحمد نبيل- إرم نيوز

قال جيرارد بيكيه مدافع برشلونة إن هتافات جماهير إسبانيول ضده وضد صديقته المطربة الشهيرة شاكيرا لم تؤثر فيه خلال ديربي كتالونيا يوم السبت.

ونجح برشلونة في اختبار صعب خارج ملعبه أمام غريمه المحلي اسبانيول وفاز بثلاثية نظيفة ليتشبث بتفوقه البسيط في صدارة الليغا بعد تغلب غريمه ريال مدريد 2-1 على فالنسيا.

وانتصر برشلونة بفضل هدفين حاسمين من لويس سواريز وآخر سجله ايفان راكيتيتش عقب انطلاقة رائعة من ليونيل ميسي.

وتحدث جيرارد بيكيه عن الهتافات الموجهة له وشريكته شاكيرا من بعض مشجعي إسبانيول قائلا “هذه الهتافات لا توثر علي لأني أركز في الملعب ولا أعطي الجماهير أهمية كبيرة.”

وأضاف “في الواقع أنا أحب المجيء إلى هنا، بقدر حبي للعب في سانتياغو برنابيو. أكن كامل الاحترام لجماهير إسبانيول لكن هناك أقلية نعلم كيف تتصرف لتبدو جماهير النادي على ما ليست عليه فهم لا يمثلون جماهير إسبانيا”.

ودائما ما يتعرض بيكيه لهتافات معادية له ولصديقته شاكيرا في كل مرة يخوض خلالها برشلونة مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في سانتياغو برنابيو وكذلك في ملعب إسبانيول الغريم التقليدي في إقليم كتالونيا.