رقم تاريخي وآخر سلبي لكريستيانو رونالدو مع ريال مدريد

المصدر: إرم نيوز

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًا جديدًا، عندما أصبح أفضل هداف في تاريخ البطولات الأوروبية الكبرى رافعًا رصيده الى 367 هدفًا.

وافتتح رونالدو التسجيل لريال مدريد ضد فالنسيا في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

وحطم رونالدو رقم الإنجليزي جيمي غريفز الذي سجل 366 هدفًا.

وسجل أفضل لاعب في العالم 4 مرات 3 أهداف مع سبورتينغ لشبونة البرتغالي، و84 هدفًا مع مانشستر يونايتد الإنجليزي و280 هدفًا مع ريال مدريد.

في حين سجل غريفز (77 عامًا) 366 هدفًا في 528 مباراة مع تشلسي، ميلان الايطالي، توتنهام وويستهام بين 1957 و1971.

بينما يملك الأرجنتيني ليونيل ميسي، غريم رونالدو، 345 هدفًا سجلها جميعها مع برشلونة في الدوري.

وفشل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ترجمة ضربة الجزاء التي احتسبت لصالح فريقه أمام فالنسيا على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتصدى الحارس البرازيلي دييغو ألفيس لضربة الجزاء التي سددها كريستيانو رونالدو على يساره، مما أبقى النتيجة تقدم ريال مدريد 1/0 فقط.

وأصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر لاعبي ريال مدريد عبر التاريخ فشلًا في تسجيل ضربات الجزاء في الدوري الإسباني.

ووصل هداف ريال مدريد التاريخي إلى 10 ضربات جزاء فاشلة مع الفريق الملكي، متخطيًا رقم هوغو سانشيز المكسيكي الذي فشل في تسجيل 9 ضربات جزاء مع ريال مدريد.

كما أصبح الحارس البرازيلي دييغو ألفيس أكثر حارس يتصدى لركلات جزاء في تاريخ الدوري الإسباني بعد تصديه لركلة رونالدو.

وتصدى ألفيس لـ 3 ركلات جزاء سددها عليه رونالدو خلال مواجهاته ضد اللاعب البرتغالي.

وبلغ عدد تصديات ألفيس لركلات الجزاء 22 ركلة.

كما أصبح ألفيس أيضًا أكثر حارس تصديًا لركلات الجزاء برصيد 6 ركلات.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد 2/1 ليرتقي إلى صدارة الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة.