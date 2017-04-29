المرشحة لرئاسة فرنسا تردّ بعنف على زيدان

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

ردّت مارين لوبان، المرشحة لرئاسة فرنسا، على انتقادات زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي وأسطورة منتخب فرنسا السابق.

وحذر أسطورة كرة القدم الفرنسية من التصويت لصالح الجبهة الوطنية التي تتزعمها لوبان في الجولة الثانية بانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة يوم السابع من مايو/آيار المقبل مكررًا موقفه من الحزب اليميني في انتخابات العام 2002.

وقال زيدان الذي اختير مرارا كإحدى أهم الشخصيات الفرنسية تأثيرًا ويعد على نطاق واسع أحد أعظم لاعبي كرة القدم في تاريخ اللعبة: “نفس الشيء كما كان في العام 2002 إنني بعيد جدًا عن هذه الأفكار وعن الجبهة الوطنية وينبغي علينا الابتعاد عنها إلى أقصى حد ممكن”.

لكن لوبان ردت عليه، قائلة: “مع كل ما يجنيه من أموال لست مندهشة من تعليقاته (زيدان).. أعتقد أنه يملك الكثير من الأموال لذلك سيكون مهتمًا بفوز ماكرون في الانتخابات لإنقاذ الثروة التي تراكمت بفضل موهبته”.

وكان زيدان قد انتقد من قبل المواقف المتطرفة لماري ووالده جان ماري لوبان الذي كان مرشحًا في انتخابات 2002 ، مؤكدا أن التطرف ليس جيدًا لأي شخص.

وتتنافس لوبان مع إيمانويل ماكرون المرشح الأوفر حظا للفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة الشهر المقبل.