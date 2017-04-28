برشلونة يحسم “كلاسيكو الأساطير” أمام ريال مدريد في بيروت‎ (فيديو)

المصدر: بيروت - إرم نيوز

فاز قدامى برشلونة على الغريم التقليدي ريال مدريد 3-2 في مباراة “كلاسيكو الأساطير” التي أقيمت على استاد المدينة الرياضية ببيروت بحضور حوالي 25 ألف متفرج، الجمعة.

واستمتع الجمهور الكبير الذي حضر المباراة الودية بالمهارات الفنية التي قدمها نجوم الفريقين على الرغم من الأعوام الطويلة التي مضت على اعتزالهم اللعب.

وتقدم برشلونة بهدف سجله الفرنسي لودوفيك جيولي بتسديدة مباشرة في الدقيقة الثامنة بعد كرة متقنة مررها البرازيلي رونالدينيو.

وأدرك الإسباني فرناندو فرنانديز التعادل بتسديدة من خارج المنطقة لريال مدريد في الدقيقة 29.

ووضع سيماو سابروسا فريقه برشلونة في المقدمة بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة من داخل المنطقة في الدقيقة 38 قبل أن يعزز جيولي فوز فريقه بتسجيله الهدف الثالث بتسديدة من وضع انفراد في الدقيقة 62.

وقلص فرانسيسكو غيريرو النتيجة بتسجيله الهدف الثاني لريال مدريد قبل عشر دقائق من نهاية المباراة.

وعقب المباراة أعرب جيولي عن سعادته بهذه النتيجة وقال:”أنا سعيد بقيادة فريقي للفوز بنفس النتيجة التي انتهى عليها الكلاسيكو في الدوري الإسباني الأسبوع الماضي”.

ومن أبرز النجوم المشاركين من نادي برشلونة رونالدينيو وإدغار ديفيدز والبرازيلي جوزيه ادميلسون والفرنسي ايريك أبيدال.

أما من ريال مدريد فقد شارك لاعبون مثل فرنانديز والفرنسي كريستيان كارامبو وفرناندو مورينتس والفرنسي نيكولا انيلكا.

وقام أبيدال قبل المباراة بلفتة إنسانية بزيارته جمعيتين تهتمان بمكافحة مرض السرطان.

وجاء أحد أهداف برشلونة عبر جيولي بتمريرة رائعة من رونالدينيو بنفس طريقة تمريره للاعب الفرنسي في هدف فوز الفريق الكاتلوني على ميلان الإيطالي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2006.