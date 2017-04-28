طرد لاعب شابيكوينسي بسبب فعل فاضح (فيديو)

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

يشارك فريق شابيكوينسي البرازيلي في كأس ليبيرتادوريس في أمريكا الجنوبية وذلك بعد إعادة بناء الفريق إثر الكارثة الجوية التي أودت بحياة جل لاعبيه قبل نهائي كأس سود أمريكانا.

وخلال مواجهة الفريق لناسيونال الأوروغوياني خارج ملعبه تلقى خسارة قاسية بنتيجة 3/0 في لقاء شهد طرد لاعبيْن من صفوفه وهما لويس أوتافيو في الدقيقة 54 وروسيكلي داسيلفا في الدقيقة 84.

وكان طرد داسيلفا غريبًا لأنه ارتكب فعلًا فاضحًا ضد لاعب منافس وهو ما انتبه إليه الحكم المساعد الذي أخبر حكم اللقاء فأخرج في وجهه البطاقة الحمراء مباشرة.