لويس إنريكي واثق من حفاظ نيمار على هدوئه أمام إسبانيول

المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

أبدى لويس إنريكي، مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، ثقته بقدرة نيمار على التعامل مع أي استفزازات أو تدخلات عنيفة أمام إسبانيول غدًا السبت حينما يعود اللاعب البرازيلي للمنافسات بعد إيقاف 3 مباريات.

وأوقف نيمار للتصفيق ساخرًا من أحد الحكام بعد طرده في الخسارة 2/0 أمام مالاغا في التاسع من أبريل الماضي.

وشهدت المباريات الأخيرة بين الفريقين تدخلات قوية من لاعبي إسبانيول ضد برشلونة وكان نيمار الهدف الأساسي لهم.

وسيسعى إسبانيول لإجهاض آمال برشلونة في المنافسة على اللقب غدًا السبت ولكن لويس إنريكي أبدى ثقته بقدرة نيمار على التعامل مع الضغوط.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “إنه متخصص في التعامل مع تلك المواقف.. إذا كان هناك لاعب يتقبل تعرضه لمخالفات.. فهو نيمار”.

وأضاف: “رغم كل شيء.. طرد في مرات قليلة للغاية. هو مستعد للعب وسيكون مهمًا للغاية بالنسبة لنا”.

ويتصدر برشلونة الدوري متفوقًا على ريال مدريد بفضل المواجهات المباشرة بعد فوزه 3/2 في مباراة القمة في سانتياغو برنابيو.

ويتبقى لريال مدريد مباراة مؤجلة واحدة مقارنة ببرشلونة.

ولم يتأثر برشلونة بغياب نيمار إذ سجل 13 هدفًا في 3 مباريات كان فيها اللاعب البرازيلي موقوفًا ولكن لويس سواريز تعرض لانتقادات لعدم تسجيل أهداف في آخر 5 مباريات.

وأبدى المدرب دعمه للاعب أوروغواي ثاني هدافي الدوري برصيد 24 هدفًا خلف ليونيل ميسي (33 هدفًا).

وقال: “لست قلقًا فلا ينبغي عليك أن تقيمه بناءً على تسجيل الأهداف فقط وإنما على مجمل أدائه والأهداف التي يساعد في صنعها”.

وأضاف: “وتقييم لاعب بناءً على تسجيل أهداف في هذا العدد القليل من المباريات بلا أهمية”.

وتحوم شكوك حول مشاركة أندريس إنييستا في المباراة بعد غيابه عن التدريبات اليوم الجمعة بسبب آلام عضلية.

وغاب إنييستا عن تدريبات برشلونة اليوم الجمعة بسبب شعوره بألم في أعلى عضلات الفخذ الأيمن وهو ما يؤشر على غيابه عن ديربي كتالونيا.

ولم يشرك لويس إنريكي الدولي الإسباني خلال لقاء أوساسونا الأربعاء الماضي وجلس في دكة البدلاء بهدف إراحته.

وتعرض الدولي الإسباني لعدد كبير من الإصابات هذا الموسم وهو ما أثّر على مستواه ومشاركاته مع برشلونة وترك فراغًا مهمًا في وسط ميدان الفريق في عدة لقاءات مصيرية وحاسمة.