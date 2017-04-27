ريال مدريد يواجه اختبارًا صعبًا أمام فالنسيا في طريق لقب الدوري الإسباني

المصدر: مدريد ـ إرم نيوز

سيواجه ريال مدريد الساعي للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الأولى في خمس سنوات اختبارا فعليا السبت المقبل عندما يحل ضيفا على فالنسيا الذي فاز في المواجهة السابقة للفريقين هذا الموسم.

وبفضل هدفين من لاعبه كريستيانو رونالدو نجح ريال مدريد في الفوز 3-2 على فالنسيا قبيل نهاية الموسم الماضي لكن هذا كان أول انتصار للفريق الملكي على فالنسيا سواء في ملعبه أو خارجه في الدوري منذ 2013.

وبتشكيلة أغلبها من الصف الثاني وغاب عنها رونالدو وكريم بنزيما وتوني كروس للراحة وسيرجيو راموس للإيقاف فاز ريال مدريد 6-2 على ديبورتيفو كورونيا أمس الأربعاء.

واعترف مدرب ريال زين الدين زيدان بأنه يتعين عليه اتخاذ قرارات صعبة فيما يتعلق بتشكيلة الفريق خلال المراحل الأخيرة من الموسم.

وقال المدرب الفرنسي عن ذلك “بالنسبة لي لا يوجد فريق من الصف الأول أو من الصف الثاني. كل لاعب يظهر أهميته عندما يحصل على فرصة لذلك. سنقرر فيما يتصل بلقاء السبت ومواجهة دوري أبطال أوروبا.”

وأضاف زيدان “لابد لي من اختيار تشكيلة وسيتعين علي إبلاغ البعض بعد الأداء بأنهم لن يستمروا في اللعب وهو شيء صعب لكن الكل يفهم مدى صعوبة المهمة في ظل ما لدينا من لاعبين حاليا.

“في يوم السبت لابد لي أن أختار تشكيلة من بين 24 لاعبا وهذا ما سأقوم به.”

وفي يوم السبت أيضا سيحل برشلونة الذي لعب مباراة أكثر ويتفوق بفارق المواجهات المباشرة على ريال مدريد ضيفا على جاره اسبانيول في قمة كتالونيا.

وفاز برشلونة 7-1 أمس الثلاثاء على أوساسونا ليتأكد هبوط الأخير ويرتفع رصيد برشلونة لأكثر من 100 هدف في الدوري هذا الموسم.

وأكد مدرب برشلونة لويس انريكي أن فريقه حامل اللقب مستعد لاستغلال أي تعثر لريال مدريد فيما تبقى من الموسم.

وأضاف المدرب الذي سيرحل في نهاية الموسم “الفوز منحنا قوة من أجل مواصلة السعي.. هذه مباراة منحت الكثير من اللاعبين والفريق ككل ثقة في النفس. لعبنا بكل سلاسة وخلقنا الكثير من الفرص.”

وسيكون أتلتيكو مدريد في مهمة صعبة أيضا عندما يحل صيفا على لاس بالماس قبل المواجهة في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد الثلاثاء المقبل.

وسيتأكد هبوط غرناطة الذي يدربه توني أدامز إذا خسر أمام ريال سوسيداد يوم السبت وفاز ليغانيس على ايبار في اليوم التالي.