لبنان يستضيف كلاسيكو قدامي ريال مدريد وبرشلونة.. تعرف على التفاصيل

المصدر: بيروت ـ إرم نيوز

سيكون استاد المدينة الرياضية في بيروت بلبنان مسرحًا لمباراة ودية متميزة بكرة القدم ستجمع بين قدامى نجوم برشلونة وريال مدريد غدا الجمعة.

وينتظر الجمهور اللبناني بشغف مشاهدة لاعبيه المفضلين الذين لا تزال ذكرياتهم راسخة في الأذهان بما قدموه من إنجازات رغم السنين الطويلة التي مضت على اعتزالهم اللعبة.

وقال سمير شمخا الذي ساهم بشكل كبير في استضافة هذا الحدث للصحفيين “المباراة ستكون إضافة للبلد خاصة نحن قادمون على موسم سياحي وهذا يعطي الوجه الحضاري للبلد”.

وتأتي المباراة بعد أسبوع واحد من فوز برشلونة في الدقيقة الأخيرة على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-2 لينتزع منه صدارة الترتيب في الدوري الإسباني.

وسيقود تشكيلة ريال مدريد المدرب الإسباني الشهير خوسيه انطونيو كاماتشو الذي سبق أن درب المنتخب الإسباني من 1998 وحتى 2002.

ومن أبرز اللاعبين في تشكيلة ريال مدريد البرازيلي روبرتو كارلوس الفائز بمونديال 2002 والفرنسي كريستيان كريمبو بطل العالم مع المنتخب الفرنسي في 1998 إضافة إلى الهداف الإسباني الشهير فرناندو مورينتس الذي سجل أكثر من 100 هدف لريال مدريد وتوج معه بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات في أعوام 1998 و2000 و2002.

ومن أبرز اللاعبين في تشكيلة برشلونة الحارس البرتغالي فيتور بايا أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2004 والبلغاري خريستو ستويشكوف هداف كأس العالم والحائز على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عام 1994 إضافة إلى البرازيليين ريفالدو ورونالدينيو اللذين سبق لهما التتويج بجائزة أفضل لاعب في العالم أيضا.