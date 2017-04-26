نيمار يستعين بالـ”حجامة” لمحاربة الإجهاد (صور)

المصدر: إرم نيوز - نورالدين ميفراني

نشر النجم البرازيلي نيمار، مهاجم برشلونة، صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر تلقيه علاجWا بطريقة “الحجامة” المنتشرة في البلدان العربية والإسلامية، عبر كؤوس لإزالة الدم الفاسد.

ولا يشتكي النجم البرازيلي من أيm إصابة وغاب عن لقاء الكلاسيكو للإيقاف، كما سيغيب عن لقاء أوساسونا لنفس السبب وسيعود لفريقه، السبت المقبل، في لقاء ديربي كاتالونيا أمام إسبانيول.

وانتشرت طريقة الحجامة بين الرياضيين، خصوصWا خلال الألعاب الأولمبية الصيفية الماضية، بعدما ظهرت أثارها على عدة أبطال أشهرهم السباح الأمريكي الأسطورة مايكل فيلبس ولاعب الجمباز أليكس نادور.

ولجأ الرياضيون لهذه الطريقة لعلاج الإصابة ولإراحة أجسامهم عبر التخلص من الدم الفاسد في الجسم.

وتعتبر الحجامة طريقة تقليدية استعملت قبل أكثر من 3300 سنة، ولكنها ازدهرت في الفترة الإسلامية، حيث سمح الرسول صلى الله عليه وسلم باستعمالها واستخدمها أطباء عرب أبرزهم الرازي.