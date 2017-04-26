كريستيانو رونالدو يصالح جورجينا بعد أزمة حفل الكلاسيكو (صور)

المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

طوى كريستيانو رونالدو صفحة الخسارة من الكلاسيكو بالخروج للتسوق مع صديقته الحسناء جورجينا رودريغيز، التي منعها من إقامة الحفلات في منزله بعد فشل الحفل الذي أقامته للاحتفال بالكلاسيكو حال فوز ريال مدريد بالمباراة.

وخسر ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في سانتياغو برنابيو، يوم الأحد الماضي، بفضل تألق ليونيل ميسي وتسجيله هدفين بينها هدف الفوز الذي جاء في اللحظة الأخيرة من المباراة ليفسد حفل جورجينا في منزل رونالدو عقب المباراة.

ورصدت عدسات المصورين رونالدو وجورجينا التي تصغره بنحو عشر سنوات ومعهما كريستيانو جونيور، نجل هداف ريال مدريد، وهم يتسوقون جميعًا في أحد شوارع مدريد.

ودخل رونالدو مع جورجينا أحد محال الأحذية ورصدته عدسات المصورين وهو يخرج إلى الشارع لشراء المزيد، بينما كان يرتدي قبعة سوداء على رأسه فيما ارتدت جورجينا سروالا أسود.

ورغم الخسارة لا زال الفوز بلقب الليغا متاحًا للنادي الملكي الذي له مباراة مؤجلة سيمنحه الانتصار فيها فارق ثلاق نقاط عن النادي الكتالوني.

وسيلتقي ريال مدريد مع جاره أتليتكو مدريد في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا وما زالت فرصته قائمة في التتويج باللقب للعام الثاني على التوالي وللمرة 12 في تاريخه.