تعرّف على عقوبة راموس بعد طرده في الكلاسيكو

المصدر: إرم نيوز

أعلنت لجنة العقوبات التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسمياً قرارها بشأن عقوبة مدافع نجم نادي ريال مدريد الدولي الإسباني، سيرجيو راموس، بعد الطرد الذي تعرض لها في مباراة الفريق، يوم الأحد، في الكلاسيكو.

وقررت لجنة العقوبات إيقاف نجم ريال مدريد لمدة مباراة واحدة فقط في الليغا، وبالتالي فإن اللاعب سيغيب عن مباراة الفريق، غدًا الأربعاء أمام نظيره فريق ديبورتيفو لاكورونيا.

ويعود قائد النادي الملكي إلى تشكيلة الفريق مرة أخرى في مواجهة نظيره فريق فالنسيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة والثلاثين من الليغا في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب سانتياغو برنابيو، معقل النادي الملكي.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على الثنائي رافائيل فاران وناتشو فرنانديز في قلب الدفاع في مواجهة ديبورتيفو، حيث أن المدرب أكد اليوم على جاهزية فاران للمشاركة مع الفريق.