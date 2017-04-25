إنريكي يدافع عن احتفال ميسي بهدفه القاتل في ريال مدريد

المصدر: برشلونة – إرم نيوز

دافع لويس إنريكي، المدير الفني لبرشلونة، عن الطريقة التي احتفل بها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدفه القاتل في مرمى ريال مدريد في مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني، التي جمعت الفريقين، أول أمس الأحد، مؤكدًا أن لاعبه اختار الطريقة الصحيحة للاحتفال.

وأثار النجم الأرجنتيني الجدل بعد أن قام بخلع قميصه عقب تسجيله هدف الفوز لصالح الفريق الكتالوني (3 / 2) في الوقت بدل الضائع، ثم قام بإشهاره أمام جماهير ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد.

ويرى إنريكي أنه ليس هناك سبب للجدل القائم، وأضاف قائلًا: “أفضل من يستطيع تفسير هذا هو ليو، لقد بدت لي طريقة الاحتفال جميلة بسبب الظروف التي أحاطت بها”.

وعاد مدرب برشلونة للتأكيد بشدة على الأهمية التي يمثلها لاعب مثل ميسي، واستطرد: “تمكنت من تدريبه خلال ثلاث سنوات من أفضل سنوات مسيرته وهذا أمر مهم، لا أعلم إذا كان سيستمر، لا أملك معلومات، أرغب في أن ينهي مسيرته في البرسا، ولكن الأمر كله يعتمد عليه”، في إشارة إلى الجدل المثار حول تجديد النجم الأرجنتيني لتعاقده مع برشلونة.

وأكد إنريكي أن هدف ميسي الأخير في مرمى ريال مدريد كان بمثابة “دفعة معنوية”، مطالبًا لاعبيه بتقديم أفضل ما لديهم خلال ما تبقى من عمر الموسم الجاري.