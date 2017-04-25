ريال مدريد يتفق مع إيسكو على تجديد تعاقده.. تعرّف على التفاصيل

المصدر: إرم نيوز – نورالدين ميفراني

توصل نادي ريال مدريد الإسباني إلى إتفاق مع إيسكو، جناح الملكي، على تجديد عقده والبقاء داخل السانتياغو برنابيو حتى يونيو 2022، مع مضاعفة راتبه السنوي ليصل إلى 6 ملايين يورو.

وكان إيسكو عبّر مؤخرًا عن رغبته في البقاء في ريال مدريد نافيًا كل الشائعات التي تحدثت عن انتقاله للغريم برشلونة أو نحو أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم كون النجم الإسباني طالب بمزيد من الدقائق رفقة الفريق الملكي لكنه في نفس الوقت يعترف بقوة المنافسة في فريق كبير كريال مدريد لأخذ مكان في التشكيلة الرسمية .

ولعب إيسكو هذا الموسم 1851 دقيقة فقط ويحتل المركز الـ15 في قائمة لاعبي ريال مدريد بعيدًا عن الألماني توني كروس أكثر اللاعبين مشاركة.