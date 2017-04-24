ريال مدريد يستأنف قرار طرد راموس وبرشلونة يطالب بالتحقيق

المصدر: إرم نيوز

قرر نادى ريال مدريد الإسباني تقديم استئناف لدى لجنة المسابقات بالاتحاد المحلي، ضد قرار طرد قائده سيرجيو راموس، بعد طرده خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة أمس الأحد.

وقالت صحيفة “أس” الإسبانية إن إدارة ريال مدريد لا ترى أن تدخل راموس على الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل دقائق على نهاية المباراة يستحق الإنذار الأحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة المسابقات ستجتمع الأربعاء، لتحديد عدد المباريات التي سيتم حرمان راموس من خوضها.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الفريق الملكي متفائلة وستقاتل حتى النهاية من أجل استعادة قائد الفريق خلال المباراة المقبلة.

من جهة أخرى، طالب نادى برشلونة بالتحقيق مع سيرجيو راموس، بعد حديثه مع جيرارد بيكيه عقب طرده من مباراة الكلاسيكو.

وفقًا لما ذكره موقع “فوتبول إسبانيا”، فإن روبرت فيرنانديز المدير الرياضي للنادي الكتالوني طالب بالتحقيق مع راموس بسبب رد فعله مع بيكيه بعد حصوله على البطاقة الحمراء.

ويتوقع المدير الرياضي لنادي برشلونة توقيع الاتحاد الإسباني عقوبة ضد سيرجيو راموس بعد إشارته التي وجهها إلى بيكيه لحظة خروجه من الملعب بعد طرده.

كان سيرجيو راموس قد أشار إلى مدافع برشلونة وقال له: ” الآن تحدث، جبان، الآن تحدث”.