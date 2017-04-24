ميسي: لا يزال هناك طريق طويل لحسم لقب الليغا

المصدر: برشلونة - إرم نيوز

أعرب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عن سعادته بفوز فريقه، أمس الأحد، على غريمه ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فريقه لا يزال أمامه طريق طويل من الصراع على لقب البطولة.

وقال ميسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لقد ذهبنا إلى البيرنابيو من أجل الفوز لكي نستكمل صراعنا على لقب الليغا، لا يزال هناك طريق طويل ولكننا سنعود مفعمين بفرحة قطع خطوة مهمة”.

وكان ميسي أبرز لاعبي اللقاء على ملعب النادي الملكي، بعد أن سجل هدفين وقاد برشلونة لتحقيق الفوز بنتيجة 3 / 2 ومن ثم اعتلاء صدارة ترتيب الليغا.

وصعد برشلونة بهذا الفوز إلى قمة الدوري الإسباني، رغم أنه يتساوى مع ريال مدريد في عدد النقاط، كما أن هذا الأخير لديه مباراة مؤجلة مع سيلتا فيغو منذ شهر شباط/فبراير الماضي.